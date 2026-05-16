المهرجان القومي للمسرح يناقش دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

استقبل الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمقر المهرجان صندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا المصرية، لبحث أوجه التعاون المشترك خلال فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور الخاصة بتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل فعاليات المهرجان، وتطوير آليات الإتاحة بما يضمن مشاركة أوسع وأكثر فاعلية في الأنشطة الثقافية والفنية، إلى جانب بحث سبل بناء قدرات المتطوعين ورفع وعيهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات وآداب التعامل معهم.

كما تناول الاجتماع تطبيق كود الإتاحة المكانية بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مبادرة «مدن مستدامة للجميع»، والعمل على توفير وسائل التواصل والإتاحة المختلفة داخل الفعاليات، بما يسمح بمشاركة جميع الفئات في الأنشطة والعروض المصاحبة للمهرجان.

وبحث الجانبان كذلك التوسع في أدوات التوعية المرتبطة بالمهرجان، وإمكانية تنظيم عروض وأنشطة مسرحية داخل المدارس والجامعات، بما يعزز مفهوم الدمج الثقافي ويدعم حضور الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المشهد المسرحي.

ومن جانبه، أكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن الدورة الـ19 تسعى إلى تقديم نموذج أكثر شمولًا وإتاحة، مشيرًا إلى أن المسرح يجب أن يكون مساحة مفتوحة للجميع دون استثناء.

وقال محمد رياض: «نؤمن بأن الفن حق أصيل لكل إنسان، وأن تحقيق الإتاحة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الفعاليات المسرحية لم يعد أمرًا تكميليًا، بل جزء أساسي من رؤيتنا للدورة الجديدة. نسعى لأن يكون المهرجان أكثر قربًا من كل فئات المجتمع، وأن تتحول الثقافة إلى مساحة مشاركة حقيقية للجميع».

حضر الاجتماع المخرج الدكتور عادل عبده مدير المهرجان القومي للمسرح المصري، ورشا عبد المنعم المستشار الثقافي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.