سي إن إن: خلافات داخل إدارة ترمب بشأن التعامل مع إيران

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، السبت، عن مصادر قولها إن هناك خلافات في وجهات النظر بين المسؤولين داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن كيفية المضي قدماً في الصراع مع إيران.

وأوضحت المصادر أن مسؤولين بالبنتاجون يريدون استعمال القوة، بما في ذلك توجيه ضربات دقيقة لإيران، لانتزاع تنازلات منها في المفاوضات.

كما أشارت المصادر إلى أن هناك انقسامات ملحوظة داخل القيادة الإيرانية، مما يزيد من تعقيد المفاوضات مع الولايات المتحدة، بحسب موقع الشرق الإخباري.

ونقلت الشبكة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي قولها، بشأن التعامل مع إيران "جميع الخيارات مطروحة أمام ترمب.. لن يقبل الرئيس إلا باتفاق يحمي الأمن القومي لبلادنا".

