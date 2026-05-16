 سي إن إن: خلافات داخل إدارة ترمب بشأن التعامل مع إيران - بوابة الشروق
السبت 16 مايو 2026 10:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

سي إن إن: خلافات داخل إدارة ترمب بشأن التعامل مع إيران


نشر في: السبت 16 مايو 2026 - 10:39 م | آخر تحديث: السبت 16 مايو 2026 - 10:39 م

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، السبت، عن مصادر قولها إن هناك خلافات في وجهات النظر بين المسؤولين داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن كيفية المضي قدماً في الصراع مع إيران.

وأوضحت المصادر أن مسؤولين بالبنتاجون يريدون استعمال القوة، بما في ذلك توجيه ضربات دقيقة لإيران، لانتزاع تنازلات منها في المفاوضات.

كما أشارت المصادر إلى أن هناك انقسامات ملحوظة داخل القيادة الإيرانية، مما يزيد من تعقيد المفاوضات مع الولايات المتحدة، بحسب موقع الشرق الإخباري.

ونقلت الشبكة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي قولها، بشأن التعامل مع إيران "جميع الخيارات مطروحة أمام ترمب.. لن يقبل الرئيس إلا باتفاق يحمي الأمن القومي لبلادنا".

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، السبت، عن مصادر قولها إن هناك خلافات في وجهات النظر بين المسؤولين داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن كيفية المضي قدماً في الصراع مع إيران.

وأوضحت المصادر أن مسؤولين بالبنتاجون يريدون استعمال القوة، بما في ذلك توجيه ضربات دقيقة لإيران، لانتزاع تنازلات منها في المفاوضات.

كما أشارت المصادر إلى أن هناك انقسامات ملحوظة داخل القيادة الإيرانية، مما يزيد من تعقيد المفاوضات مع الولايات المتحدة، بحسب موقع الشرق الإخباري.

ونقلت الشبكة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي قولها، بشأن التعامل مع إيران "جميع الخيارات مطروحة أمام ترمب.. لن يقبل الرئيس إلا باتفاق يحمي الأمن القومي لبلادنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك