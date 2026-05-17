عمرو أديب بعد خسارة الكونفدرالية: هي الكورة كده مع الزمالك يوم تخسر ويوم تخسر

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة نادي الزمالك بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، قائلا: "قلبي يقطر دما.. قلت لكم قلبي مش مطمن من بداية الماتش".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر "إم بي سي مصر" أن الزمالك أضاع اللقاء منذ البداية ولم يكن يجب أن يتركه يصل إلى مرحلة ركلات الجزاء، قائلا: "المباراة ضاعت على أرضنا، الناس في حالة واللاعيبة في حالة".

وأعرب عن حزنه الشديد من أجل جماهير الزمالك ولا يستطيع القول بأن اللاعبين قدموا ما عليهم، متابعا: "مش قادر أقول عملتوا اللي عليكم، إحنا محطيناش المجهود اللازم".

ووصف نادي الزمالك بـ "النادي غير المحظوظ"، متابعا: "الزمالك نادي مش محظوظ ده نادي المتعايس" بحسب وصفه.

وقدم التهنئة لنادي اتحاد العاصمة الجزائري، مشيرا إلى أن الزمالك كان "قاب قوس واحد من الفوز"، مبدىا في الوقت ذاته تعاطفه مع اللاعب محمد شحاتة عقب إهداره ركلة الترجيح.

واختتم قائلا: "هي الكورة كدة مع الزمالك يوم تخسر ويوم تخسر"، داعيا الفريق إلى التركيز في الفترة المقبلة على مباراة سيراميكا والفوز بلقب الدوري.

تُوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مساء اليوم السبت، عقب الفوز على مضيفه الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

وتعادل الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في النتيجة النهائية، بفضل فوز الأخير في لقاء الذهاب بهدف نظيف أيضًا، على ملعب 5 يوليو في الجزائر، ولجأ الزمالك واتحاد العاصمة إلى ركلات الترجيح والتي اتسمت لصالح الفريق الجزائري بنتيجة 8-7.