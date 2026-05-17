قال الإعلامي أحمد موسى إن مشروع المونوريل، الذي تعرض لانتقادات، أثبت نجاحه على أرض الواقع، مؤكدًا أن كان مدروس ومخطط جيدًا، مردفًا: "تشوفه شيء فخر".

وأضاف "موسى" عبر برنامجه "علي مسئوليتي" على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن البعض كان يردد عند تنفيذ المشروع أن لا أحد سيستقله وأنه مخصص للأغنياء فقط، معتبرين أنه إهدار للأموال، إلا أن المشهد الحالي يعكس الإقبال الكبير من المواطنين على استخدامه.

وأشار إلى وجود طوابير للحصول على تذاكر ركوب المونوريل من محطة المشير طنطاوي إلى مدينة العدالة بالعاصمة، مؤكدًا أن الإقبال الكبير جاء رغم مرور فترة قصيرة على التشغيل، قائلًا: "الناس سابت عربياتها وقالت نركب مونوريل ونقف ونروح ونتمشى".

وتابع أن عربات المونوريل تشهد إقبال واسع من المواطنين، قائلاً:"مفيش موضع لقدم فيه.. الناس كتف في كتف"، مشيدًا بمستوى التجهيزات والخدمات المقدمة، خاصة ما يتعلق بتسهيلات ذوي الهمم، إلى جانب دعم العاملين بالمحطات لحركتهم وتنقلاتهم.

وأكد أن المشروع يسهم في توفير الوقت وتقليل استهلاك الوقود، فضلًا عن دوره في الترويج وجذب المواطنين لزيارة العاصمة الإدارية، مضيفًا أن نجاح المشروع يعكس نتائج التخطيط له.



وأبرزت وزارة النقل إقبال المواطنين على محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، والبالغ عددها 16 محطة، يومي الجمعة والسبت