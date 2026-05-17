وزير بريطاني سابق يؤكد طموحه لقيادة حزب العمال

دعا الوزير البريطاني السابق ويس ستريتنج إلى "منافسة حقيقية" لاختيار بديل لرئيس الوزراء كير ستارمر، مؤكدا أنه سيترشح لقيادة حزب العمال إذا تم إطلاق سباق على قيادة الحزب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفي أول ظهور علني له منذ استقالته من منصب وزير الصحة، عرض ستريتنج اليوم السبت ملامح أولية لبرنامج سياسي استعدادا لخوض سباق قيادة حزب العمال.

وقال إن على بريطانيا السعي إلى إقامة "علاقة خاصة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى رغبته في أن تعود البلاد مستقبلا إلى التكتل التجاري.

ويعد ستريتنج من بين كبار الشخصيات في حزب العمال الذين دعوا إلى نقاش حول مستقبل هوية الحزب، في ظل الأزمة التي يواجهها بعد نتائج انتخابية مضنية في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وخلال كلمته في مؤتمر مركز أبحاث بروجريس في لندن اليوم السبت، سُئل ستريتنج عما إذا كان سينخرط في منافسة لخلافة رئيس الوزراء، حيث قال للصحفيين: "نحن بحاجة إلى منافسة حقيقية تضم أفضل المرشحين على الساحة، وسأخوض هذا السباق".

وتأتي خطوة ستريتنج هذه بعد حصول عمدة مانشستر الكبرى، آندي بيرنهام، على الضوء الأخضر للترشح في الانتخابات الفرعية لدائرة ميكرفيلد.

وكان بيرنهام قد صرح بأنه مستعد لـ "القتال للوصول إلى أعلى المستويات"، في وقت يتنافس فيه هو وشخصيات بارزة أخرى في حزب العمال على قيادة الحزب في المستقبل.