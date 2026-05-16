مقتل عمدة سابق بوسط كولومبيا أثناء حملة انتخابية

قالت السلطات المحلية اليوم السبت إن رئيس بلدية سابقا متحالف مع المرشح الرئاسي أبيرالدو دي لا إسبريلا لقي حتفه رميا بالرصاص في وسط كولومبيا، كما قتل أحد مساعديه أيضا.

ويعد مقتل رودجرز ديفيا ومساعده إدير كاردونا أحدث حلقة في سلسلة من أعمال العنف السياسي في منطقة تتنازع السيطرة عليها جماعتان تصنفهما الحكومة الأمريكية كمنظمتين إرهابيتين، إلى جانب جماعة ثالثة منشقة عن حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة (فارك).

وقالت هيئة الدفاع العام في مقاطعة ميتا، في منشور على منصة إكس، إن ديفيا قتل في هجوم نفذه مسلحون في منطقة ريفية بمدينة كوبارال، التي كان قد تولى رئاستها بين عامي 2020 و2023، وتقع على بعد 170 كيلومترا جنوب العاصمة بوجوتا.

ويمثل دي لا إسبرييا حركة الخلاص الوطني.

وقالت هيئة الدفاع العام إن عمليتي القتل قد تؤثران سلبا على "ممارسة الحقوق السياسية والمشاركة الديمقراطية" قبيل الانتخابات الرئاسية الكولومبية المقررة في 31 مايو.