سياسي نيجيري: خطف 42 طفلا من إحدى القرى

قال سياسي نيجيري اليوم السبت إن مسلحين خطفوا 42 طفلا من إحدى القرى في نيجيريا.

وأوضح محمد علي ندومي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة بورنو جنوبي البلاد، أن الفتيات والصبية جرى خطفهم أمس الجمعة خلال هجوم واسع النطاق على قرية موسى بولاية بورنو.

وبحسب ندومي، تم اختطاف 28 طفلا من مدرسة ابتدائية وأربعة آخرين من مدرسة ثانوية، إضافة إلى 10 أطفال تم خطفهم من منازلهم واقتيادهم بعيدا. وأضاف أن الخاطفين وصلوا إلى القرية على متن دراجات نارية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتقاتل شمال شرقي نيجيريا، جماعات جهادية مثل جماعة بوكو حرام وتنظيم ولاية غرب أفريقيا التابع لتنظيم داعش ضد الدولة منذ أكثر من 15 عاما. كما تنشط عصابات إجرامية في المنطقة.