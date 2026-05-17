قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن ملف المراهنات الإلكترونية، أو ما يُعرف بـ "القمار الإلكتروني"، شهد "زيادة كبيرة جدًا" في معدلات استخدامه داخل القرى في الدلتا والصعيد أكبر من المدن خلال الشهور الأخيرة.

وأشار في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "حضرة المواطن"، إلى تسبب " القمار الإلكتروني" في خسائر مالية للمواطنين، مضيفا أن البرلمان سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة مناقشة تشريع وإضافة بنود في قانون "تقنية المعلومات" للتصدي لهذا الملف.

ونوه إلى حجب عدد من هذه التطبيقات التي تشكل خطورة "داهمة" على الأسر والمجتمع، مؤكدا أن الحجب وحده ليس حلا كافيا في ظل ظهور تطبيقات عالمية بديلة باستمرار، مؤكدا أن التوعية تمثل جزءا هاما إلى جانب التشريعات المرتقبة.

وعلى صعيد الزيادات الأخيرة في أسعار باقات الإنترنت، قال إن اللجنة أصدرت توصية بضرورة إتاحة جميع المواقع التعليمية والحكومية "مجانا".

ولفت إلى أن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسئولي الوزارة سيحضرون إلى البرلمان يوم الاثنين المقبل في جلسة لمناقشة هذا الملف، مشددا أن الإنترنت والتكنولوجيا باتا "مرفقا أساسيا".

وأضاف أن الاجتماع المرتقب يوم الاثنين سيتطرق أيضا إلى "إلزام شركات الاتصالات بـ مجانية المواقع التعليمية والحكومية، والتي لابد أن تكون مجانا".

وارتفعت أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تراوحت بين 9 و16٪ لبعض الباقات شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقائق المكالمات وكروت الشحن والمحافظ الإلكترونية، كما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قائمة تشمل 18 موقعًا ومنصة حكومية وتعليمية، تتيح للمستخدمين إمكانية الدخول إليها دون استهلاك من باقات الإنترنت، سواء عبر الإنترنت الأرضي أو خدمات الإنترنت المحمول، بما يضمن استمرارية الحصول على الخدمات الأساسية حتى في حال نفاد الباقة.