قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز بدأ التجارب الفعلية لـ "شريحة محمول الطفل"، مؤكدا أن من المقرر طرحها قبل 30 شهر يونيو المقبل.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" إلى أن الخطوة ستجعل مصر سباقة على مستوى العالم، لافتا إلى أن معظم التجارب العالمية لم تصل لمرحلة "الشريحة" وتكتفي بتحديد وقت الاستعمال أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الخدمة ستكون متوفرة على المحمول والإنترنت الأرضي، لافتا إلى أن الإنترنت الأرضي -الذي لا يعمل بشريحة تليفون- سيتم توفير تحويل الخدمة إلى "إنترنت آمن" فيه بناء على طلب المستهلك، وذلك من خلال إعدادات فنية في "الراوتر".

وأضاف أن أسعار شرائح المحمول لن تختلف كثيرا عن الأسعار الحالية، مشددا أن الموضوع ليس تجاريا ويهدف لحماية حوالي 30 مليون طفل.

ونوه أن العمل يسير بالتوازي بين الجانبين الفني والتشريعي؛ مشيرا إلى أن البرلمان يبذل مجهودا كبيرا لإصدار تشريع يحدد السن القانوني سواء 15 أو 16 أو 18 عاما، مؤكدا أن الجهاز سيكون جاهزا للتنفيذ فور صدور التشريع المتوقع قريبا.

ورد على أعطال الإنترنت ومقولة "اقفل الراوتر وافتحه تاني"، قائلا: "هذه المقولة قلت شوية، أنا أحيانا عند قياس السرعة كنت أجدها 300 ميجابت في المنزل، وسألت كل أصدقائي، فيه ناس بتعاني الآن أن السرعة زايدة، وبيخاف أن الباقة تخلص بسرعة، ويبدأ يسأل نقللها إزاي".

وأشار إلى وصول سرعات الإنترنت عبر كابلات الفايبر في المنازل إلى "سرعات عالية جدًا"، مؤكدا أن "السرعة الجيدة" هي تلك التي تلبي كل احتياجات المستخدم دون حدوث مشكلة.