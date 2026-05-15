الكرملين: نتوقع إطلاعنا على المحادثات الصينية الأمريكية

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنه تم إنهاء جميع تفاصيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، وأنه سيتم إصدار إعلان رسمي بشأن التواريخ قريبا للغاية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن موسكو تأمل في الحصول على معلومات مباشرة أثناء زيارة بوتين عن المحادثات الصينية – الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن بوتين سيقوم بزيارة إلى بكين بعد أيام قليلة من مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين.

وغادر الرئيس ترامب اليوم الجمعة الصين عائدا إلى بلاده بعد محادثات أعلن الجانبان خلالها عن إحراز تقدم في استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، رغم استمرار الخلافات العميقة بين البلدين.

ومن جانبه، وصف شي الزيارة بأنها "مهمة" وأضاف: "لقد أسسنا علاقة ثنائية جديدة أو بالأحرى علاقة بناءة واستراتيجية ومستقرة".