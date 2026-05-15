نقيب الأشراف: التاريخ لن ينسى الدور البارز للدكتور عبد الحليم محمود في انتصارات أكتوبر

أدى السيد الشريف نقيب الأشراف، صلاة الجمعة، بمسجد الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، بعزبة أبو أحمد التابعة لقرية السلام بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بصحبة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبحضور قيادات شعبية وتنفيذية والعديد من أهالي المحافظة.

جاء ذلك ضمن إحياَء لذكرى ميلاد الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، الذي ولد في الـ 12 من مايو عام 1910.

وقال السيد محمود الشريف، في تصريحات له، عقب الصلاة، إن الإمام الراحل الدكتور عبدالحليم محمود هو أحد المجددين في الفكر الديني، وله دور كبير في إصلاح المناهج وخاض العديد من المعارك للدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف، وكان دائما ما يرتبط اسمه بالإصلاح والتجديد في أي منصب يتولاه.

وشدد نقيب الأشراف، على أن التاريخ لن ينسى الدور الوطني البارز للدكتور عبدالحليم محمود في انتصارات أكتوبر المجيدة، بعد أن وقف داعمًا لقواتنا المسلحة ومؤازرًا لقرار الحرب، وأكد أن معركة أكتوبر كانت معركة عقيدة وإرادة وكرامة، وصرّح من منبر الأزهر بأن "الجنود المصريين الذين يقاتلون لاسترداد الأرض المغتصبة هم في سبيل الله، ومن يُستشهد منهم فهو شهيد"، وهو ما كان له أثر بالغ في رفع الروح المعنوية في الجبهة وفي الداخل.

وِأشار نقيب الأشراف، إلى أن الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب والمؤلفات، وكانت كتبه تدرس في الكثير من الجامعات بالدول العربية والإسلامية، ولا تزال تدرس في بعضها حتى الآن.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يرحم الدكتور عبدالحليم محمود، وأن يجعل كل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يجعله شفيعا له يوم القيامة.

وزار نقيب الأشراف، ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، مقام الدكتور عبدالحليم محمود، للدعاء له بالرحمة والمغفرة.