سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض نادي برشلونة الإسباني استعادة النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم تألقه اللافت هذا الموسم.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، لا يرى حاجة فنية لعودة اللاعب إلى صفوف الفريق في الموسم القادم.

وكانت بعض التقارير قد ربطت اسم الزلزولي بالعودة إلى برشلونة، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص ريال بيتيس خلال الموسم الجاري.

وانتقل عبد الصمد الزلزولي إلى ريال بيتيس في صيف 2023 قادمًا من برشلونة.