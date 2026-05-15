تعتزم وزارة العدل الأمريكية السعى من أجل صدور حكم بعقوبة الإعدام على رجل متهم بقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وذلك خارج متحف يهودي.

ويواجه إلياس رودريجيز تهما فيدرالية تتعلق بجرائم كراهية وقتل، على خلفية مقتل يارون ليشينسكي وسارة ميلجريم، أثناء مغادرتهما فعالية في المتحف في مايو من العام الماضي.

ووفقا للائحة الاتهام، هتف رودريجيز بعبارة "فلسطين حرة" أثناء إطلاق النار، وقال للشرطة لاحقا: "فعلت ذلك من أجل فلسطين، فعلت ذلك من أجل غزة".

وتتضمن التهم الموجهة إلى رودريجيز ارتكاب جريمة كراهية أسفرت عن الوفاة، كما تتضمن لائحة الاتهام إشعارا باستنتاجات خاصة، مما يتيح للادعاء العام التقدم بطلب تطبيق عقوبة الإعدام.