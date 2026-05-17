الرئيس البرازيلي: ترامب يعلم معارضتي لحرب إيران والإبادة في فلسطين

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في مقابلة مع صحيفة «‌واشنطن بوست»، نُشرت اليوم الأحد، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، يعلم أنه يعارض الحرب على إيران ويندد بالإبادة الجماعية التي ⁠تحدث في الأراضي الفلسطينية.

لكن لولا، أضاف في المقابلة أن علاقته الشخصية مع ترامب يمكن أن تساعد في جذب الاستثمارات الأمريكية إلى البرازيل، ومنع فرض مزيد من الرسوم الجمركية والعقوبات، وضمان احترام الديمقراطية ‌في ⁠بلاده، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

وكشف الرئيس البرازيلي أن نظيره الأمريكي ترامب أبلغه بأنه سيقرأ مسودة الاتفاق النووي لعام 2010، الذي تفاوضت عليه البرازيل وتركيا مع إيران.

وبموجب هذا الاتفاق، كان من المقرر أن ترسل إيران أكثر من 1200 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب عبر الحدود إلى تركيا، مقابل الحصول على حوالي 125 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث.

وخلال مقابلته مع صحيفة «واشنطن بوست»، ركّز دا سيلفا على العلاقات الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة، وطبيعة تعامله مع ترامب.

وأكد رئيس البرازيل أنه لا يسعى إلى إثارة الخلاف بين ترامب، لكنه يرى في العلاقات القوية وسيلةً لدحض «الأكاذيب» حول بلاده التي يعتقد أنها غذّت حملة الضغط في انتخابات 2025.

والتقى ترامب ولولا للمرة الأولى، لفترة وجيزة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. ومنذ ذلك الحين، التقيا مرتين أخريين وتحدثا عبر الهاتف أربع مرات. وقد أشاد ترامب بنظيره، واصفاً إياه بأنه «ديناميكي» و«ذكي»، كما خفف الرسوم الجمركية ورفع العقوبات عن البرازيل.