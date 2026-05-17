وصول 3 غواصين فنلنديين إلى المالديف للمشاركة في البحث عن جثث 4 غواصين إيطاليين

وصل 3 غواصين فنلنديين إلى المالديف اليوم الأحد لوضع خطة جديدة للبحث عن جثث 4 غواصين إيطاليين، يعتقد أنها داخل كهف أسفل المياه. وكان قد تم تعليق عملية البحث الأولية بعد وفاة غواص عسكري محلي خلال مهمة خطيرة في محاولة للوصول إليهم.

ويعتقد أن الغواصين الإيطاليين لقوا حتفهم أثناء استكشاف كهف على عمق نحو 50 مترا في منطقة فافو اتول الخميس الماضي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية. ويشار إلى أن الحد الاقصي للغطس لأغراض ترفيهية في المالدليف هو 30 مترا.

وقال المتحدث باسم رئاسة المالديف محمد حسين شريف، إنه تم تعليق عملية البحث بعدما توفى محمد محودي، العضو بقوات الدفاع الوطني في المالديف، بسبب مرض تخفيف الضغط بعد نقله إلى مستشفى بالعاصمة أمس السبت.

وأضاف شريف اليوم، أن 3 غواصين فنلنديين، خبراء في الغطس عميقا وفي الكهوف، وصلوا المالديف وانضموا لقوات خفر السواحل في اجتماع للتوصل لاستراتيجية بحث جديدة.

وعرقل الطقس السيئ جهود الانقاذ أكثر من مرة.

وقال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني، إنه سيتم بذل كل ما هو ممكن لإعادة الضحايا. وقدم تعازيه لوفاة الغواص المالديفي خلال جهود الانقاذ.