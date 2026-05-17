زيلينسكي: روسيا أطلقت 3170 طائرة مسيرة و74 صاروخا على أوكرانيا خلال أسبوع

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، أن الهجمات الروسية، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل 52 شخصا وإصابة 346 آخرين، بينهم 22 طفلا.

وقال زيلينسكي، إن روسيا أطلقت "أكثر من 3170 طائرة هجومية مسيرة، وأكثر من 1300 قنبلة جوية موجهة، و74 صاروخا من طرز مختلفة، معظمها باليستي، على أوكرانيا" خلال الأسبوع الماضي وحده.

وأضاف زيلينسكي، "شعبنا يحتاج إلى مزيد من الحماية، وكل ما يدعم الدفاع الجوي الأوكراني يسهم في نهاية المطاف في إنقاذ الأرواح"، داعيا الحلفاء إلى زيادة دعمهم لكييف.

من جانبها، أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء هجمات أوكرانية قياسية بطائرات مسيرة استهدفت منطقة موسكو خلال الليل.

وقالت السلطات المحلية، إن الهجمات أسفرت عن تضرر مبان سكنية في عدة ضواحي، كما تعرضت مصفاة النفط الرئيسية في موسكو للاستهداف في هجوم نادر، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، عبر تطبيق "تليجرام"، أن العاصمة واجهت نحو 80 طائرة مسيرة حتى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وتصدت الدفاعات الجوية لعشرات الصواريخ.

وأضاف حاكم موسكو، أندريه فوروبيوف، عبر تطبيق تليجرام، أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، كما تضررت عدة مبان سكنية واندلعت فيها النيران، إضافة إلى استهداف منشآت للبنية التحتية.

وتابع عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أنه تم اعتراض أكثر من 120 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل في العاصمة الروسية، معظمهم من العاملين قرب مصفاة نفط.

وأشار سوبيانين عبر تطبيق "تليجرام"، إلى أن عددا من المباني تعرض لأضرار جراء الهجمات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 556 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء البلاد خلال الليل، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

كما شنت أوكرانيا هجمات على شبه جزيرة القرم خلال الليل، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من المباني السكنية في عاصمة شبه جزيرة القرم، سيفاستوبول، وفقا للسلطات المحلية.

وقال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، عبر تطبيق تليجرام، إن حطام طائرة مسيرة جرى إسقاطها أصاب خط كهرباء عالي الجهد، مما تسبب في انقطاع الكهرباء.

وأكد رازفوجاييف، أن محطة توليد الكهرباء في المدينة لم تتعرض لأي إصابة.

ولفت رازفوجاييف، إلى أنه تم إسقاط 25 طائرة مسيرة فوق المدينة والبحر الأسود.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه البيانات.