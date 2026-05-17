أكسيوس: مستشارو ترامب يخشون استهداف الصين لتايوان خلال السنوات الخمس المقبلة

أعرب بعض المستشارين المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مخاوفهم من أن تكون أخطر نتيجة فعلية للقمة الأمريكية الصينية هي تزايد احتمال إقدام الرئيس الصيني، شي جين بينج، على غزو تايوان خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، هذا قد يؤدي إلى خنق إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي للشركات الأمريكية.



وقال أحد مستشاري ترامب إن الرئيس الأمريكي أعجب بالمظاهر الاحتفالية وبالاستقبال الخاص الذي رتبه شي جين بينج خلال زيارته إلى بكين، لكن الكلمات التي قيلت خلال اللقاء لم تعكس أجواء الود الظاهرة.

وأضاف المستشار: "يحاول شي نقل الصين إلى موقع جديد يقول فيه: لسنا قوة صاعدة، بل نحن ند لكم. وتايوان ملكي".

وتابع: "هذه الزيارة أظهرت احتمالا أكبر بكثير لأن تصبح تايوان مطروحة على الطاولة خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأشار المستشار إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة اقتصاديا لمثل هذا السيناريو، مضيفا: "سلسلة إمداد الرقائق لن تكون قريبة حتى من تحقيق الاكتفاء الذاتي. وبالنسبة للرؤساء التنفيذيين، بل وللاقتصاد بأكمله، لا توجد قضية أكثر إلحاحا من سلسلة توريد الرقائق".

وفي المقابل، حظي ترامب بإشادة من عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات بسبب ضغوطه القوية على إيران وفنزويلا، إضافة إلى جهوده لفتح الأسواق.



كما خرج بعض المديرين التنفيذيين من القمة وهم متفائلون بإمكانية حصول شركاتهم على تراخيص للعمل داخل الصين، ونسبوا ذلك إلى جهود ترامب.