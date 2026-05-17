-جوائز بـ3.5 مليون جنيه ومشاركة واسعة من المبدعين الشباب

-طارق نور يترأس لجنة التحكيم.. ومنافسة قوية بين أكثر من ألف متسابق

بدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليات الدورة الثانية من جائزة «الراوى»، والمقرر إقامتها يوم 19 مايو بقصر عابدين، في واحدة من أبرز المبادرات الثقافية والفنية الداعمة لصناع المحتوى ورواة القصص في مصر، حيث تقدم الجائزة هذا العام جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.5 مليون جنيه.

وتقام الجائزة برعاية 4 وزارات هي: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة، إلى جانب شراكة استراتيجية مع TikTok LIVE، الراعي الرسمي للحدث والمنصة الرقمية الناقلة لفعالياته مباشرة إلى جمهور أوسع في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتواصل لجنة التحكيم، برئاسة الإعلامي طارق نور، أعمالها المكثفة لاختيار القائمة القصيرة للأعمال المتأهلة، تمهيدًا لإعلان الفائزين، وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم يسرا وعمرو يوسف.

وتحمل النسخة الثانية من الجائزة شعار «إنت شايفها إزاى»، في دعوة للشباب للتعبير عن رؤيتهم لمصر وعلاقتهم بها عبر أعمالهم الإبداعية المختلفة. وشهدت الجائزة هذا العام إقبالا واسعا، بمشاركة أكثر من ألف متسابق يتنافسون ضمن تسع فئات متنوعة، ما يعكس تنامي المواهب الشابة وتطور صناعة المحتوى الإبداعي في مصر.

من جانبها، أعربت لمياء كامل، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة سي سي بلاس، ومؤسس قمة صوت مصر، عن سعادتها بحجم التفاعل مع الجائزة هذا العام، مؤكدة أن المشاركات كشفت عن جيل جديد من المبدعين يمتلك أدوات مميزة ورؤى مبتكرة تستحق الدعم والتمكين.

وفي السياق نفسه، تطلق TikTok LIVE مبادرتها العالمية الجديدة «Museums Come Alive» احتفاء باليوم العالمي للمتاحف، بهدف ربط المجتمعات حول العالم بتجارب بث مباشر تفاعلية في مجالات الثقافة والتراث والتعليم، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات التي تُنظم بالتعاون مع متاحف ومؤسسات ثقافية عالمية، من بينها شراكتها الخاصة مع جائزة «الراوي» داخل متحف قصر عابدين التاريخي.

وقالت نور الشامخي، إن التعاون مع جائزة «الراوي» يأتي في إطار التزام TikTok LIVE بدعم صناع المحتوى وتمكين المواهب الشابة في مصر والمنطقة، عبر توفير مساحة إبداعية تفاعلية تتيح لهم مشاركة قصصهم والوصول إلى جمهور أوسع، مؤكدة أن المبادرة تسعى لتقديم التجارب الثقافية والتراثية بأسلوب عصري وتفاعلي.

وتمنح «الراوي» هذا العام تسع جوائز في مجالات متعددة، تشمل: الفيديو القصير، والفيلم الوثائقي، والفيلم القصير، والفيلم الطويل، وكتابة السيناريو، والمونولوج، والتصوير الفوتوغرافي، والفن الإبداعي، والتأليف الموسيقي، إلى جانب محتوى فيديو الطهي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على 200 ألف و50 ألف و30 ألف جنيه على التوالي، بالإضافة إلى جائزة خاصة بقيمة مليون جنيه مقدمة من مجموعة السالم القابضة لدعم أحد المواهب الفنية المتميزة.

وتضم لجنة التحكيم أكثر من 28 شخصية من أبرز الفنانين والمبدعين، من بينهم المخرج مروان حامد، والموسيقار هشام نزيه، والمنتج والسيناريست محمد حفظي، والروائي والسيناريست أحمد مراد، والسيناريست مريم نعوم، والكاتب والسيناريست تامر حبيب، والمنتج السينمائي طارق الجنايني، إلى جانب عدد من الكتاب والمنتجين وصناع المحتوى.

وتُعد جائزة «الراوي» منصة ملهمة لإبراز قصص النجاح والمواهب المصرية الواعدة، كما تهدف إلى تشجيع الشباب على تقديم محتوى إبداعي يعكس الهوية المصرية من خلال رؤيتهم الخاصة، بما يسهم في تعزيز الانتماء وترسيخ مكانة مصر الثقافية، خاصة في ظل تصاعد أهمية القوة الناعمة كأداة مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.