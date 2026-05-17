خطوة مفاجئة تقرب جفارديول من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول، لاعب فريق مانشستر سيتي، عُرض على إدارة ريال مدريد لضمه خلال الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية، أن إدارة النادي الملكي تفاجأت بعرض المدافع الدولي الكرواتي عليها من جانب وكيله، في ظل سعي ريال مدريد لتدعيم خط دفاعه بعد المشكلات الدفاعية التي عانى منها الفريق خلال الموسم الحالي، ورغبته في التعاقد مع مدافعين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد الموسم الحالي من المواسم الصعبة بالنسبة لـ جوسكو جفارديول، بسبب عدم استقرار مشاركاته مع مانشستر سيتي نتيجة تعرضه لعدة إصابات.

ويزداد القلق بشأن قدرة المدافع الكرواتي، البالغ من العمر 24 عامًا، على المشاركة مع منتخب منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل بسبب الإصابة.

وكان جفارديول هدفًا لريال مدريد قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في صيف 2023، قادمًا من لايبزيج، في صفقة بلغت قيمتها 90 مليون يورو.

وشارك جفارديول مع مانشستر سيتي في 24 مباراة خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.