إنذار كاذب يتسبب في إجلاء 250 راكبا من قطار ليلي قادم من كرواتيا إلى ألمانيا

تسبب إنذار حريق كاذب في إخلاء قطار ليلي كان متجهًا من كرواتيا إلى ألمانيا خلال الليل، بحسب ما أفادت به فرق الإطفاء في مدينة تراونشتاين بولاية بافاريا الألمانية اليوم الأحد.

وقالت فرق الإطفاء، إن نحو 250 راكبًا اضطروا إلى إخلاء القطار، بينما قدّر الصليب الأحمر البافاري العدد بنحو 200 راكب.

وأضاف الصليب الأحمر، أنه تم إبلاغ فرق الطوارئ في تراونشتاين بالحادث عند الساعة 5:11 صبيحة هذا اليوم، بينما كان القطار في طريقه من العاصمة الكرواتية زغرب إلى مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا.

وتبين لاحقًا أن سبب الإنذار كان دخانًا ناتجًا عن ارتفاع حرارة أحد المكابح، وقد رصده طاقم القطار. وتسببت الحادثة في تعطيل حركة المرور على خط زالتسبورج–ميونخ المزدحم لمدة ساعة.

وخضع الركاب لفحوص للتأكد من عدم تأثرهم باستنشاق الدخان، لكن لم تكن هناك حاجة إلى نقل أي منهم إلى المستشفى، بحسب ما أكدته فرق الإطفاء.

وقام رجال الإطفاء بإطفاء المكبح المتضرر باستخدام طفايات الحريق، ويُعتقد أن السبب يعود إلى خلل تقني.

ووصف قائد الإطفاء كريستيان شولتس عملية الإخلاء بأنها كانت بمثابة "موقف مليء بالتحديات".

وتم إيواء الركاب في قاعة رياضية مؤقتًا، قبل أن يواصلوا رحلتهم إلى ميونخ وشتوتجارت عبر قطارات أخرى.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن الأضرار التي لحقت بالقطار التابع للسكك الحديدية الكرواتية كانت طفيفة.