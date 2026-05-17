أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض عن انطلاق ورشة «قراءة العرض المسرحي» للناقد محمد الروبي، ضمن فعاليات الدورة الـ19 للمهرجان بالقاهرة.

تقام الورشة قاعة مقرري اللجان في الدور الأول بالمجلس الأعلى للثقافة في ساحة دار أوبرا القاهرة، وتبدأ أولى المحاضرة الورشة في الرابعة عصر غد الاثنين، بينما تقام المحاضرة الثانية في الرابعة عصر الخميس المقبل.

على صعيد آخر، فتح المهرجان القومي للمسرح المصري، باب التقديم للمشاركة في عروض القراءة المسرحية مع الكاتب والمخرج الدكتور أيمن عبد الرحمن، وذلك من خلال مقابلات اختيار للممثلين وعازفي الموسيقى والراغبين في المساعدة بالإخراج.

ووجهة إدارة المهرجان الدعوة المشاركة إلى طلبة وخريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، وطلبة وخريجي كليات وأقسام المسرح بالجامعات المختلفة، وخريجي ورش المهرجان السابقة، فيما اتاحت التسجيل وحجز موعد المقابلة من هنا.

كذلك أعلن المهرجان عن فتح باب التقدم لورشة التمثيل مع الفنانة مروة جبريل، والتي وصفتها إدارة المهرجان بإحدى مفاجآت الدورة الـ 19،ويمكن التقديم من هنا.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم 8 ورش ضمن فعاليات الدورة الـ 19، ومنها ورشة التمثيل مع الفنان محمد فهيم، ورشة السينوغرافيا مع دكتور حمدي عطية، ورشة التأليف المسرحي مع الكاتب محمود جمال حديني، ورشة الإخراج المسرحي مع المخرج نادر صلاح الدين، ورشة التذوق الموسيقي مع الموسيقار طارق مهران، ورشة التعبير الحركي مع الفنانة كريمة بدير، ورشة الإلقاء مع الفنان خالد الذهبي.