مجلس النواب يستعد لاستقبال رئيس البرلمان الليبي للمشاركة في جلسة اليوم

• النائبة ماريان ملاك: الزيارة تحمل دلالات سياسية وبرلمانية لدعم التفاهمات السياسية وفتح الحوار وإعادة الإعمار

يستعد مجلس النواب لاستقبال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح الذي يشارك في الجلسة الصباحية اليوم، التي تبدأ الحادية عشر صباحا.

تعد هذه المرة الثانية التي يشارك فيها صالح في جلسة بمجلس النواب المصري، إذ شارك في جلسة عامة خلال الفصل التشريعي الأول الذي ترأس فيه الدكتور علي عبد العال مجلس النواب، ويشارك اليوم في الجلسة العامة بالفصل التشريعي الثالث برئاسة المستشار هشام بدوي.

وتعتبر النائبة ماريان ملاك عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن زيارة المستشار عقيلة صالح في هذا التوقيت مهمة للغاية لما تحمله من دلالات سياسية وبرلمانية تعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين وحرص الجانبين على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت ملاك في تصريحات خاصة ل "الشروق" أن هذه الزيارة تأتي في إطار مسار مستمر من التواصل المصري الليبي، يستند إلى علاقات راسخة تجمع الشعبين الشقيقين وإلى إدراك مشترك بأن استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها الوطنية يمثلان عاملًا رئيسيًا في دعم أمن المنطقة واستقرارها وامتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي.

وشددت ملاك على أن الزيارة في هذا التوقيت، تعكس أهمية الدور البرلماني في تعزيز قنوات الحوار ودعم التفاهمات السياسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين خاصة في الملفات المرتبطة بالتنمية وإعادة الإعمار والاستثمار والتعاون الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم تطلعات الشعبين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وقالا إن العلاقات المصرية الليبية لم تكن يومًا علاقات جوار تقليدية بل هي علاقات أخوة ومصير مشترك تستند إلى امتداد جغرافي واجتماعي وإنساني عميق وإلى تاريخ طويل من التعاون والتداخل بين الشعبين، ومن هذا المنطلق فإن تعزيز التنسيق السياسي والبرلماني بين البلدين يمثل ضرورة استراتيجية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وتحديات متسارعة.

وشددت النائبة على موقف مصر على دعم كل الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها ودعم مؤسساتها الوطنية بما يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الأمن والتنمية والاستقرار.

وأكدت ملاك أن زيارة صالح تمثل رسالة مهمة تؤكد أن الحوار المباشر والتنسيق المؤسسي يظلان السبيل الأمثل لتعزيز التعاون و تقريب الرؤى وبناء شراكات أكثر فاعلية بين البلدين الشقيقين.

وقات إن مستقبل العلاقات المصرية الليبية يحمل فرصًا كبيرة للتكامل والتعاون خاصة في ظل الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة وتوسيع مجالات العمل المشترك وترسيخ أسس الأمن والاستقرار والتنمية لصالح الشعبين الشقيقين والمنطقة بأسرها.