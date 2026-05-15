إسبانيا تقاطع مسابقة يوروفيجن بسبب مشاركة إسرائيل: لا يمكن تجاهل ما يحدث في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، أن بلاده قررت مقاطعة مسابقة "يوروفيجن" للأغنية للعام 2026 بسبب مشاركة إسرائيل فيها.

وبتدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية قال سانشيز إن إسبانيا لا تشارك في نسخة العام الحالي من مسابقة "يوروفيجن" المقامة في العاصمة النمساوية فيينا.

وأضاف أن قرار المقاطعة جاء "إيمانا بالوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ".

وشدد على أن الصمت إزاء الإبادة الجماعية والحرب غير القانونية التي تشنها إسرائيل ليس خيارا، مؤكدا أن بلاده لا يمكنها تجاهل ما يحدث في غزة ولبنان.

وتتواصل فعاليات النسخة السبعين من مسابقة يوروفيجن هذا العام في فيينا، وسط موجة احتجاجات ودعوات للمقاطعة بسبب مشاركة إسرائيل في المسابقة.

وكانت كل من إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا وآيسلندا وهولندا قد أعلنت انسحابها من المسابقة احتجاجا على مشاركة إسرائيل.

وأقيم نصف النهائي الأول للمسابقة يوم 12 مايو والثاني في 14 مايو، فيما تُقام المباراة النهائية غدا السبت.