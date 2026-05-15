إحالة عامل جديد للمحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على تلاميذ مدرسة دولية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، إحالة "ر.ع.ع"، 50 عامًا، عامل، كمتهم جديد في قضية المدرسة الدولية الشهيرة بالمندرة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه من 2 أولياء أمور بالتعدي على أبنائهم التلاميذ، بهتك العرض المقترن بالخطف عن طريق التحايل.

وجاء قرار النيابة العامة على خلفية البلاغات المقدمة من أولياء أمور 3 تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال "KG2" يتهمونه فيها بهتك عرض أبنائهم، وذلك بعدما أثبتت التحقيقات صحة الوقائع واعتراف المتهم بارتكاب الجريمة.

وكانت النيابة العامة طلبت تحريات المباحث الجنائية، وسماع أقوال شهود العيان، ومناظرة كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة، حيث أفادت بصحتها، ودعمها تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بإمكانية حدوث الواقعة.

وتُعد هذه الواقعة امتدادًا للقضية التي قضت فيها محكمة جنايات الإسكندرية على المتهم الرئيسي الأول، عامل الخدمات "الجنايني"، بالإعدام شنقًا، وقررت تأجيل جلسة الاستئناف على الحكم في الواقعة التي شملت الاعتداء على 5 أطفال بذات المدرسة، لجلسة 23 مايو الجاري، لتعذر حضوره الجلسة السابقة بسبب وعكة صحية استدعت حجزه داخل مستشفى السجن.

وتعود وقائع القضية الأولى لعام 2025، حين استدرج عامل خدمات 5 أطفال إلى غرفة جانبية بالمدرسة لارتكاب أفعالاً مثلت انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية، وهو ما انتهى بصدور حكمًا بالإعدام ضده وفقًا لقوانين العقوبات والطفل.