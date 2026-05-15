ثنائي إنبي وطلائع الجيش على رادار الأهلي

نشر في: الجمعة 15 مايو 2026 - 12:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 مايو 2026 - 12:52 ص

فتحت إدارة النادي الأهلي ملف الصفقات المحلية مبكرًا، حيث بدأت في دراسة عدد من اللاعبين المرشحين للانتقال إلى صفوف الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتصدر قائمة المرشحين للانتقال إلى الأهلي حاليًا، خالد عوض، الظهير الأيمن لطلائع الجيش، بجانب علي محمود، لاعب خط وسط إنبي، بجانب عدد من اللاعبين الآخرين.

وتواصل إدارة الأهلي حاليًا دراسة وتحليل أداء خالد عوض، وعلي محمود، مع جس نبض الثنائي، وكذلك إدارة الناديين، قبل الدخول في مفاوضات رسمية للتعاقد معهما.

ويأتي قرار الأهلي بفتح ملف الصفقات المحلية مبكرًا، لعملها بوجود منافسة شرسة من جانب أندية أخرى، خصوصًا بيراميدز، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع عدد من لاعبي إنبي، من بينهم علي محمود.

وحدد سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، الذي يتولى مهمة الإشراف على قطاع الكرة مع ياسين منصور، نائب رئيس النادي، قائمة مختصرة باللاعبين المحليين المرشحين للانتقال إلى صفوف الفريق، خلال الصيف المقبل.


