بريطانيا: ستارمر يكلف وزير خزانة سابق بحقيبة الصحة بعد استقالة ستريتنج

كلف رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، وزير الخزانة السابق جيمس موراي، بتولي حقيبة الصحة بعد استقالة ويس ستريتنج.

وتحولت الجهود الرامية إلى الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من داخل حزبه إلى تمرد علني، اليوم الخميس، بعدما استقاله ستريتنج، الذي يعد أحد المنافسين المحتملين له من الحكومة، فيما بدأ اثنان آخران بتهيئة نفيسهما لطرح تحد مستقبلي على القيادة.

وأصبح وزير الصحة ويس ستريتنج أول وزير بارز يستقيل، اليوم الخميس، في خطوة تم النظر إليها باعتبارها علامة على تحدي لقيادة ستارمر.

وقال ستريتنج إنه فقد الثقة في ستارمر، وأنه لا ينبغي له أن يكمل ما تبقى من فترة ولايته.

لكن ستريتنج لم يصل إلى حد القول إنه أفضل مرشح لقيادة الحزب في الانتخابات المقبلة المقررة عام 2029، مشيرا إلى أن على ستارمر التنحي للسماح لمجموعة "واسعة" من المرشحين بمناقشة مستقبل الحزب.

وإذا لم يتنح ستارمر، فإن أي منافس سيحتاج إلى دعم خمس نواب حزب العمال، أي 81 نائبا، لإطلاق سباق على قيادة الحزب.

وقالت أنجيلا راينر، وهي مرشحة محتملة أخرى، شغلت سابقا منصب نائبة رئيس الوزراء، اليوم الخميس إنها توصلت إلى اتفاق مع السلطات لتسوية المسائل المتعلقة بضرائبها، والتي أجبرتها على مغادرة الحكومة في سبتمبر الماضي.

وصرحت راينر لصحيفة "الجارديان" البريطانية بأنه يجب على ستارمر أن "يعيد النظر" في موقفه، مضيفة أنها مستعدة لـ "أداء دورها" في أي انتخابات لقيادة الحزب إذا تسبب ستريتنج في إطلاق سباق على الزعامة.

أما المرشح الثالث، عمدة مانشستر الكبرى أندي بيرنهام، فهو غير مؤهل لقيادة الحزب لأنه لا يشغل مقعدا في البرلمان، لكن أحد نواب حزب العمال قال بعد ظهر اليوم الخميس إنه مستعد للتنحي لإفساح المجال له، فيما صرح بيرنهام إنه سيسعي للحصول عى إذن من الحزب لدخول انتخابات خاصة. وقد يتمكن لاحقا من الترشح لقيادة الحزب إذا فاز في تلك الانتخابات.