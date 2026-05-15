عمرو أديب عن فيديو قوات الصاعقة في العبور: أحدث حالة فخر كبيرة بين المصريين

علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المتداول لتدريبات قوات الصاعقة في مدينة العبور، مشيرا إلى أن المصريين يحترمون ويحبون جيشهم ويتابعون أخباره دائما بشغف، سواء كانت عروضا عسكرية أو معارض سلاح.

وشدد خلال برنامج "الحكاية" على أن أخبار الجيش المصري تمثل أهمية كبيرة لدى المواطن، منذ قديم الزمن وصولا إلى حرب أكتوبر 1973، مؤكدا أن الجيش المصري اليوم بات يمثل "قوة عسكرية كبيرة في المنطقة" من حيث القدرة والتسليح والوجود.

وأشاد بالتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي يظهر "قوات من الصاعقة المصرية" وهم يهتفون أثناء الركض في الشارع، قائلا: "ستجد هذا الأمر موجود في كل مكان في العالم، إنما الاحتفال اللي عمله المصريين لأن هم بيشوفوا أولادهم وهم بيجروا ويهتفوا طبعا كان لها تعليق كبير".

ولفت إلى أن الفيديو في المجمل أحدث "حالة تفاعل جميلة وعظيمة" لدى المصريين، قائلا: "هذا الفيديو عمل مع المصريين حالة تفاعل جميلة وحالة تفاعل عظيمة.. وإحنا بالنسبة لنا الصاعقة أسود ورجال مقاتلين، الناس بتوع الصحراء، اللي بتاكل التعابين الأقوياء".

وأكد أن "كل أبناء الجيش المصري بالنسبة لنا أسود وأقوياء"، قائلا: "عندما يظهر الفيديو ويبدأ الناس في تفسير الهتافات، تجد تعليقات تجد الفخر تجد القوة تجد الحب، ونحن لسنا في حالة حرب وأظن لن نكون".

وفاجأت قوات الصاعقة المصرية، سكان مدينة العبور بمحافظة القليوبية، بتدريبات صباحية في شوارع المدينة، ما أثار موجة تفاعل واسعة بعد نشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، وفي الفيديو تظهر مجموعات كبيرة من رجال الصاعقة وهم يمارسون الجري في أحد شوارع المدينة.