مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادثى غرق بمطروح

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين فى حادثي غرق بمدينتي مرسى مطروح وقرية والضبعة.

وكان مستشفى مرسى مطروح العام، استقبل "ناجي محمد عبدالله جثة" هامدة؛ جراء تعرضه للموت بسفكسيا الخنق؛ نتيجة حادث غرق بمنطقة روميل، كذلك أصيب عماد محمد مصطفى، فارس عدلي محمدي بالاختناق؛ نتيجة تعرضهما لحادث غرق بشاطئ قرية الجفيرة.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا في مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الضبعة المركزي؛ لتلقى باقى العلاج، والتحفظ على جثة الضحية تحت تصرف مفتش الصحة، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.