اليابان: إيقاف المفاعل رقم 2 في محطة أوناجاوا لإجراء فحص فني عقب رصد آثار لبخار مشع

أعلنت شركة "توهوكو للطاقة الكهربائية" اليوم السبت عن إيقاف المفاعل رقم 2 في محطة أوناجاوا للطاقة النووية الواقعة في محافظة مياجي بشمال شرق اليابان لإجراء فحص فني، ويأتي ذلك في أعقاب رصد آثار لبخار مشع.

ووفقا للشركة، فقد تم إيصال المفاعل إلى حالة الإغلاق الآمن والبارد في تمام الساعة 2:50 من بعد ظهر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي)، مؤكدة عدم وجود أي تأثير أو تسرب على البيئة الخارجية، حسبما ذكرت وكالة جيجي برس اليابانية.

وكان أحد العمال قد رصد أثناء جولة تفقدية، في تمام الساعة 5:10 من مساء أمس الجمعة، تسربا للبخار من حوض لتجميع مياه الصرف الخاصة بالمعدات في قبو مبنى التوربينات التابع للمفاعل.

ولم يتوقف تسرب البخار حتى بعد إعادة إحكام إغلاق الصمام المتصل بالحوض.