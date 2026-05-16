إندونيسيا تعتبر اجتماع ترامب وشي علامة على الاستقرار

قال المبعوث الإندونيسي لدى الصين دجاوهاري أوراتمانجون إن بلاده تعتبر اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج علامة على الاستقرار وسط غياب اليقين العالمي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وذكر دجاوهاري اليوم السبت أن: "الاجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس شي مهم، حيث أنه من المتوقع أن يبعث برسالة إيجابية بالنسبة للاستقرار العالمي واستقرار السوق وسط غياب اليقين".

وجاءت تصريحاته بعد محادثات القائدين في بكين أمس الأول الخميس التي تتضمنت زيارة إلى معبد السماء.

واختتم ترامب وشي قمة أعلن خلالها الجانبان إحراز تقدم في استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، رغم استمرار الخلافات العميقة بين البلدين.

وخلال تناول الشاي والغداء، اجتمع ترامب وشي-مع كبار المساعدين والمترجمين-لمدة ثلاث ساعات تقريبا لإجراء محادثات قبل أن يختتم الزعيم الأمريكي زيارته التي استمرت ثلاثة أيام إلى الصين.

ولفت السفير أيضا إلى مجموعة المبعوثين التجاريين الذين رافقوا ترامب، مشيرا إلى أنها عكست مستقبل التعاون المستقبلي الأمريكي- الصيني.