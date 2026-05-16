أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن قلقه الشديد أثناء متابعة نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، قائلا: "قلبي مش مطمن وأعصابي باظت، الزمالك بيلعب وراء، وإحنا مبنعملش حاجة غير إننا بنرجع الكورة وراء".

وأضاف خلال برنامج «الحكاية» أن استمرار أداء الفريق بهذا الشكل المدافع سيؤدي إلى حدوث نتيجة عكسية رغم تقدم الزمالك، معقبا: «لو الزمالك كمل كدة كل سنة وأنت طيب يا جناب الكوماندا.. قلبي مش مطمن ومش مرتاح".

وعبر عن عدم الارتياح لما يحدث في الملعب، مشيرا إلى غياب الأمل في بناء الهجمات في ظل قيام المدافعين بتشتيت الكرة، معقبا: "قلبي لا يحدثني خيرا لو كسبنا، هنكسب بالجول اللي سجلناه، عشان ربنا جبر بجمهور في الاستاد، لكن لا لعب، ولا خطة، ربنا هيسترها معانا".

ولفت إلى صعوبة الوصول للمرمى في ظل الاعتماد على الدفاع طوال الوقت، متابعا: "نحن في مأزق كبير".

وشدد أن الكونفيدرالية "بطولة عظيمة" ويتمنى الفوز بها؛ لكن اهتمامه الأكبر يتركز على الفوز في مباراة سيراميكا والفوز بلقب الدوري.

ونوه إلى تزايد أعداد مشجعي الزمالك الذين كانوا "مكسوفين" بحسب وصفه في وقت سابق، قائلا: "الوطن طلع فيه زملكاوية، لكن كانوا مكسوفين أصبحوا الآن كثيرين، دلوقتي بتجهر بزملكاويتك".

واختتم بالدعاء لفوز الزمالك بالبطولة، قائلا: "يا رب إحنا غلابة، أي بطولة 4 ملايين دولار عشان ندفع مرتبات اللاعيبة وربنا يكرم الزمالك ويفوز بالبطولة".

يُشار إلى أن ملعب "القاهرة الدولي" يستضيف الآن مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، ونجح النجم الفلسطيني عدي الدباغ في إحراز هدف الزمالك في الدقيقة الخامسة من علامة الجزاء.