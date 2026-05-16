السبت 16 مايو 2026 8:42 م القاهرة
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالطالبية

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 16 مايو 2026 - 8:26 م | آخر تحديث: السبت 16 مايو 2026 - 8:26 م

أُصيب 3 أشخاص بجروح متفرقة بالجسد، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء اندلعت بين طرفين بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

رصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو متداولًا يُظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول مكون من شخصين مصابين بجروح متفرقة، وطرف ثان مكون من 3 أشخاص، أحدهم مصاب بجرح قطعي، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

كشفت التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين أثناء سيرهم بأحد الشوارع، تطورت إلى تعدٍ متبادل بالضرب وتراشق بالحجارة، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

