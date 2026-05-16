ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول المنتزه في الإسكندرية، القبض على 7 أشخاص؛ لاتهامهم بالتشاجر باستخدام الأسلحة البيضاء وإشعال النيران.

وجاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، إذ كثفت المباحث، جهودها لكشف ملابسات الحادث.

وبالفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "مالك محل موبيليا، وشخصين آخرين"، وطرف ثانٍ "مالك محل خردوات و3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية مُسجلة"، وأصيب أحدهم بكسر في الجمجمة، وجرى نقله إلى المستشفى لاسعافه.

وتبين أن جميع الأطراف مقيمون في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، وأن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بينهم حول الجيرة في العمل بـ"محال تجارية"، وتبادلوا خلالها التعدي على بعضهم البعض بالضرب باستخدام عصي خشبية وماسورة حديدية.

وكشفت التحريات، عن قيام أحد أفراد الطرف الثاني بإشعال النيران في زجاجة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال "مولوتوف" وإلقائها على الطرف الأول.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث الجنائية، من ضبط طرفي المشاجرة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم السبت، حرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.