النائب إبراهيم نظير يطالب الحكومة بمراجعة قرار إلغاء نظام الشرائح للعداد الكودي: الناس تئن من الأعباء

دعا النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الحكومة إلى مراجعة قرار إلغاء نظام الشرائح التصاعدية للمشتركين بنظام العدادات الكودية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم": "نريد أن نراعي الله في المواطنين من أصحاب الدخول الضعيفة، والذين يعيشون تحت خط الفقر، ويتقاضون معاش تكافل وكرامة، في حين أن دخلهم مفيش تماما، مقارنة بالأسعار المرتفعة لأسطوانات البوتاجاز وفواتير الغاز والكهرباء والمياه، والغذاء، الناس لا تستطيع أن تتحمل هذا يوميا".

وتساءل عن استمرار معاملة المواطنين الذين استجابوا للتصالح كمخالفين، رغم التزامهم بتقديم طلبات التصالح، قائلا: "من حق المواطن أن يعامل بكرامة طالما أدى ما عليه وتقدم للتصالح، بالنظر إلى الأعباء التي يئن منها الناس، أعباء زيادة وهناك جديد كل يوم، والناس لا تجد أمامهم غير النواب تمسك فيها، ونحن بدورنا نعبر عن نبض الشارع، ونطالب الحكومة بأن تراجع نفسها ".

وأشار إلى أن هذا المطلب يحظى بإجماع برلماني واسع، بعد تقدم العديد من أعضاء المجلس بطلبات إحاطة، مضيفا: "نحن أمناء على الوطن وعلى مصالح الناس، الوطن شعب وأرض وحكومة، إن لم تراع الحكومة الله سبحانه وتعالى الله في الناس، فعلى الدنيا السلام".

وبدأت وزارة الكهرباء، اعتبارا من أبريل 2026، تطبيق قرار بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للمباني المخالفة بسعر موحد قدره 2.74 جنيه، بزيادة في سعر الكيلووات بنحو 28%، مع إلغاء نظام الشرائح المدعمة لهذه الفئة.