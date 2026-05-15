يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى؛ مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.. وفي الليل يسود طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا.

في حن تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة .

وعن حالة البحر المتوسط: فهي خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح : شمالية غربية : شمالية شرقية

أما عن حالة البحر بخليج السويس: فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 22

العاصمة الادارية 33 21

6 اكتوبر 33 21

بنها 32 22

دمنهور 31 21

وادى النطرون 32 22

كفر الشيخ 31 20

بلطيم 31 20

المنصورة 31 19

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 31 21

طنطا 31 21

دمياط 26 21

بورسعيد 26 21

الاسماعيلية 33 21

السويس 33 22

العريش 27 18

رفح 26 18

رأس سدر 32 23

نخل 31 17

كاترين 27 13

الطور 31 23

طابا 28 17

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 35 24

الاسكندرية 26 21

العلمين 28 21

مطروح 28 22

السلوم 33 25

سيوة 37 26

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 25

مرسى علم 36 25

شلاتين 34 26

حلايب 32 27

أبو رماد 34 26

مرسى حميرة 35 25

أبرق 35 25

جبل علبة 35 26

رأس حدربة 34 26

الفيوم 34 23

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 37 23

قنا 38 24

الأقصر 39 25

أسوان 39 26

الوادى الجديد 38 24

أبوسمبل 40 25