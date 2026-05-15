تراجع معدل البطالة بين الذكور خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 3.6% من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي، بينما كان 3.8% في الربع السابق مقابل 3.6% في الربع المماثل من العام السابق، وفقا لنتائج بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، انخفض معدل البطالة بين الإناث ليبلغ 14.3% من إجمالي الإناث في قوة العمل في كل من الربع الحالي والربع السابق مقابل 16.4% في الربع المماثل من العام السابق.

ووفقا للإحصاء، تراجع عدد المتعطلين ليبلغ 2.126 مليون متعطل بنسبة 6% من إجمالي قوة العمل، منهم 1.006 مليون ذكور، 1.120 مليون إناث، مقابل 2.152 مليون متعطل خلال الربع السابق بانخفاض قدره 26 ألف متعطل بنسبة 1.2%، وزيادة قدرها 15 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.7%

وبحسب الإحصاء، سجل تقدير حجم قوة العمل 35.412 مليون فرد، مقابل 34.829 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 1.7%، وعلى مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 27.588 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.824 مليون فرد.

ووفقا للإحصاء، تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 6% من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0,2 نقطة مئوية عن الربع السابق.