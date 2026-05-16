الكرملين: بوتين يزور الصين الاثنين

الأناضول
نشر في: السبت 16 مايو 2026 - 10:24 ص | آخر تحديث: السبت 16 مايو 2026 - 10:24 ص

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى الصين الاثنين المقبل.

وقالت في بيان، السبت، إن بوتين سيزور بكين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأوضحت أن بوتين وشي سيبحثان خلال الزيارة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، وسيتبادلان وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية.

وأضاف أن بوتين وشي سيشاركان في مراسم افتتاح فعالية "عامي التعليم الروسي الصيني 2026-2027".

وكان آخر لقاء جمع بوتين وشي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر 2025 في الصين

