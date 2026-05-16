ترامب: الرئيس الصيني قال إن إطلاق سراح جيمي لاي قضية صعبة

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية الناشط الديمقراطي المسجون في هونج كونج جيمي لاي في محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج ولكن قيل له إنها "قضية صعبة".

وكانت عائلة وأنصار المواطن البريطاني (78 عاما) يأملون في أن يساعد الرئيس الأمريكي في تأمين إطلاق سراحه.

وصدر حكم بحق لاي بالسجن 20 عاما في وقت سابق من العام الجاري بموجب قانون أمني فرضته بكين.

وتم القبض على قطب الإعلام، الذي كان شخصية مؤثرة في الحركة المؤيدة للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، في عام 2020 في حملة قمع أعقبت احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة.

ويقول فريق لاي القانوني إنه يعاني من مشكلات صحية، الأمر الذي يثير المخاوف من احتمال وفاته خلف القضبان، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وفي حديثه على متن طائرة الرئاسة لدى عودته من زيارة للصين استمرت يومين، قال ترامب إنه يعتقد أن شي يفكر جديا في إطلاق سراح قس كنيسة محتجز في الصين، لكنه أقل تفاؤلا بشأن أزمة لاي.

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد طرحت هذا الأمر، لكن الموقف أصعب بالنسبة له. قال إن قضية جيمي لاي صعبة بالنسبة له".

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أذيعت في وقت لاحق، قال ترامب: "لقد أثرت قضية جيمي لاي. إلا أن الرد على ذلك لم يكن إيجابيا". وأضاف: "لم أشعر بالتفاؤل".