ترامب: استحواذ واشنطن على اليورانيوم الإيراني من أجل العلاقات العامة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغته بأنها لا تملك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض منشأة تعرضت للقصف في ضربات أمر بها ترامب العام الماضي.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز " إن هذا "جيد بما فيه الكفاية" لمحاولة منع إيران من استخدامه لصنع سلاح نووي، وقال إن الولايات المتحدة قادرة على المراقبة عن كثب إذا حاول شخص ما الوصول إلى الموقع.

لكنه قال إنه لا يزال يريد استعادة اليوراينوم من إيران لأن عدم الحصول عليه "ليس جيدا بما فيه الكفاية من حيث العلاقات العامة. إنه مهم".

وأشار أيضا إلى أن هناك تقارير إعلامية تتكهن بأن إيران يمكنها استعادة المواد.