وكالات الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المجاعة بالصومال

دعت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إلى زيادة المساعدات المنقذة للحياة بشكل عاجل لتجنب حالة طوارئ خطيرة من انعدام الأمن الغذائي والتي تزداد حدة بشكل سريع في الصومال.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن منظمة الأغذية والزراعة ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي وجهوا نداء لزيادة المساعدات.

وقال حق إنه وفقا لأحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن المستويات الحرجة من انعدام الأمن الغذائي في الصومال تؤثر على 6 ملايين شخص، أي ما يقرب من ثلث السكان، من بينهم 9ر1 مليون طفل، 493 ألفا منهم يواجهون سوء التغذية الحاد.

وقال المتحدث، إن صدمات متعددة تتسبب في تفاقم الأزمة، بما في ذلك الجفاف الشديد وانعدام الأمن والمساعدات الإنسانية المحدودة للغاية والآثار الممتدة للصراع في الشرق الأوسط.

وتابع أن "هذه أيضا هي المرة الأولى منذ عام 2022 التي يتعرض فيها الصومال لخطر المجاعة - في منطقة بورهاكابا، بولاية جنوب غرب الصومال. في عام 2022، تم تجنب المجاعة من خلال توسيع نطاق التدخلات الإنسانية بشكل كبير واستدامتها في أعقاب أطول موجة جفاف على الإطلاق.