الإمارات تُسرّع خطط توسعة خط أنابيب أبوظبي - الفجيرة لتجنب مضيق هرمز

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة تسريع وتيرة توسعة خط أنابيب النفط الحالي الذي يمتد إلى ميناء الفجيرة الواقع على الساحل الشرقي للبلاد، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز أمن إمداداتها النفطية.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب أبوظبي الإعلامي، من المقرر أن يبدأ خط الأنابيب في نقل النفط من حقول أبوظبي إلى خليج عُمان اعتبارا من عام 2027، مما سيسهم في مضاعفة قدرات الإمارات التصديرية عبر ميناء الفجيرة.

ولم يعد مضيق هرمز، الذي يُعتبر شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، صالحًا للملاحة البحرية بشكل آمن منذ اندلاع الحرب مع إيران، مما أدى إلى تعقيد عمليات تصدير النفط بشدة.

ويُذكر أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" المملوكة للدولة تدير منذ عدة سنوات خط أنابيب يربط بين أبوظبي والفجيرة.

ويأتي مشروع التوسعة الجديد كامتداد لهذا الخط بهدف تعزيز طرق التصدير القائمة وزيادة مرونة البنية التحتية لصادرات النفط الإماراتية.