غارات إسرائيلية جديدة على أهداف لحزب الله مع إعلان واشنطن تمديد الهدنة بين الجانبين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وقف إطلاق النار الهش في الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران سيتم تمديده لمدة 45 يوما، وذلك في الوقت الذي شنت فيه الطائرات الإسرائيلية غارات جديدة على أهداف تابعة للميليشيا.

وكتب المتحدث باسم الوزارة، تومي بيجوت، على منصة إكس مساء الجمعة، أن ممثلين عن إسرائيل ولبنان سيواصلون العمل، بوساطة أمريكية، من أجل التوصل إلى حل للنزاع خلال هذه الفترة.

لكن وقف إطلاق النار الحالي تعرض لانتهاكات متكررة من الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أفادت تقارير بمقتل ستة أشخاص في لبنان حتى مساء الجمعة.

وتتفاوض إسرائيل حاليا مع الحكومة اللبنانية، التي لا تعد طرفا مباشرا في النزاع.

ويرفض حزب الله أي محادثات، ولا يشارك فيها. غير أن مراقبين يفترضون أن الميليشيا تُبقى على اطلاع بتطورات المفاوضات.

وجاء الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار، الذي سبق تمديده مرة واحدة في نهاية أبريل، لمدة 45 يوما إضافية، عقب الجولة الثالثة من المحادثات بين مسؤولين من الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية في واشنطن.

وكتب السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، على منصة إكس: "كانت محادثات السلام صريحة وبناءة، ومن المقرر أن تتقدم على مسارين: أمني وسياسي. ستكون هناك فترات صعود وهبوط، لكن فرص النجاح كبيرة."

الوفد اللبناني يرحب بـ"فسحة للتنفس"

كما أعرب المفاوضون اللبنانيون عن تفاؤلهم. ونقل موقع "نهار نت" الإخباري عن بيان للوفد قوله: "إن تمديد وقف إطلاق النار وإنشاء مسار أمني برعاية أمريكية يوفران مساحة تنفس ضرورية لمواطنينا، ويعززان مؤسسات الدولة، ويمهدان لمسار سياسي نحو استقرار دائم."

ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية مجددا يومي 2 و3 يونيو لإجراء جولة جديدة من المفاوضات. وقبل ذلك، يُتوقع عقد حوار عسكري بين وفدي البلدين في البنتاجون يوم 29 مايو.