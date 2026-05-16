الهند تشدد قواعد استيراد الفضة ضمن تدابير لحماية الروبية

شددت الهند قواعد استيراد الفضة، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من التدابير الرامية إلى الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي وحماية الروبية، بعد أن هوت العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وذكرت الحكومة الهندية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن استيراد سبائك الفضة أصبح الآن "مقيداً" بعد أن كان "حراً"؛ ما يعني أن الشحنات المرخصة فقط من قِبل "المديرية العامة للتجارة الخارجية" في الهند هي التي يمكن إدخالها إلى البلاد. وسيدخل هذا التعديل حيز التنفيذ فوراً، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد قررت بالفعل زيادة الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة بأكثر من الضعف، في محاولة لكبح الطلب، وحماية الروبية، والحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مناشدة نادرة من مودي، حث فيها المواطنين على التخلي عن شراء الذهب للمساعدة في دعم احتياطيات النقد الأجنبي.