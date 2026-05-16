شركات وهمية تخدع مواطنين بأداء الحج بتأشيرات مباشرة وتجمع منهم ملايين الجنيهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

رصدت وزارة السياحة حالات نصب متعددة على عدد من المواطنين الراغبين فى أداء مناسك الحج من خلال التأشيرات المباشرة التى سبق وأن أعلنتها شركات السياحة خلال الشهور الماضية وفق القواعد والضوابط التى أقرتها وزارة السياحة والآثار.

واستغلت شركات ومكاتب وهمية بعدد من المحافظات ادعت أنها تابعة لشركات السياحة المنظمة للحج رغبة عدد من المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ فى القرعة الإلكترونية للحج سواء التابعة لوزارات السياحة والداخلية والتضامن الاجتماعى فى أداء مناسك الحج هذا العام، وقامت بالإعلان عن توفير تأشيرات مباشرة للحج بأرقام تتجاوز 500 ألف جنيه للفرد وجمعت ملايين الجنيهات من عدد من المواطنين، ولم تلتزم بتوفير هذه التأشيرات وقام المندوبين بإغلاق هواتفهم بعد اكتشاف أمرهم.

وتقدم عدد من المواطنين بشكاوى الى وزارة السياحة والآثار وبلاغات متعددة للجهات الحكومية الرقابية لسرعة ضبط المحتالين وتقديمهم إلى النيابة العامة واسترداد اموالهم التى دفعوها بعد خداع هذه المكاتب لهم بعد تعهدهم بتوفير تأشيرات حج مباشرة لهم لأداء المناسك هذا العام.

كانت الأيام الماضية ومع صدور تأشيرات الحج وبدء سفر حجاج السياحة قد شهدت انتشار وظهور عدد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى تروج لتوفير تأشيرات حج مباشرة مستغلة رغبة البعض فى أداء مناسك الحج هذا العام.

كانت غرفة شركات السياحة قد حذرت المواطنين من التعامل مع الكيانات الوهمية والإعلانات المضللة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى خاصة بعد قيام عدد من الصفحات المجهولة بالترويج لبرامج حج سياحى هذا العام. مؤكدة أنه لا يوجد حاليا تأشيرات حج لدى شركات السياحة حيث أن كافة تأشيرات الحج المخصصة لوزارة السياحة قد صدرت بالفعل. كما أكدت أن الإعلانات المنتشرة حاليا عبر كيانات غير مشروعة أو صفحات مجهولة عن توفير فرص حج للمواطنين لا علاقة لها بشركات السياحة، محذرة المواطنين من التعامل مع تلك الإعلانات حتى لا يتعرضوا للنصب وضياع حقوقهم.

وأكد الدكتور أحمد الديرى، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن حصة مصر من تأشيرات الحج تنظمها 3 جهات، هى: وزارة الداخلية التى تنظم حج القرعة ووزارة السياحة والآثار التى تنظم الحج السياحى ووزارة التضامن الاجتماعى التى تنظم حج الجمعيات الأهلية. لافتًا إلى أن تلك الجهات أصدرت تأشيرات الحج للمواطنين الفائزين بالقرعة الإلكترونية التى تم تنظيمها منذ عدة أشهر، كما انطلقت رحلاتهم إلى الأراضى المقدسة.

وأضاف الديرى، أن جميع حجاج السياحة بكافة مستوياتها وعددهم نحو 40 ألف حاج صدرت لهم بالفعل تأشيرات الحج لهذا العام، وبدأوا بالفعل السفر للأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، مشيرًا إلى أن كل الشركات الحاصلة على الترخيص السياحى لا تقوم حاليًا بالإعلان عن أنها تملك تأشيرات حج.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت قيام العديد من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى بالإعلان عن تأشيرات حج سياحى للراغبين فى أداء مناسك الحج لهذا العام. واصفًا هذا الإعلان بأنه مضلل، ويستهدف النصب على المواطنين. مطالبًا المصريين بالبعد عن تلك الإعلانات التى تستهدف جمع أموال منهم دون وجه حق بقصد النصب والاحتيال.

وحذر عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية المواطنين من التعامل مع الإعلانات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى لعدد من الصفحات المجهولة بالترويج لبرامج حج سياحى هذا العام. موضحًا أنه لا يوجد حاليًا تأشيرات حج لدى شركات السياحة حيث إن كل تأشيرات الحج المخصصة لوزارة السياحة قد صدرت بالفعل.

وأضاف أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحى وعددها 1447 شركة يواصل حجاجها منذ الأسبوع الماضى السفر إلى الأراضى المقدسة وذلك بعد صدور كل تأشيرات الحج لهم، لافتًا إلى أنه حال وجود عذر قهرى أو قانونى حاليًا يمنع المواطن الحاصل على تأشيرة الحج من السفر فإنه قد يتم استبداله بغيره من المواطنين الذين لم يوفقوا فى قرعة الحج السياحى وفقًا لقوائم الإنتظار التى حددتها القرعة الإلكترونية.

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى أن الإعلانات المنتشرة حاليًا عبر كيانات غير مشروعة أو صفحات مجهولة عن توفير فرص حج للمواطنين لاعلاقة لها بشركات السياحة. محذرًا المواطنين من التعامل مع تلك الإعلانات حتى لا يتعرضوا للنصب وضياع حقوقهم.