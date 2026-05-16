بنك مصر يوقع بروتوكولا مع الأوقاف لتقسيط صكوك الأضاحى لمدة تصل لـ6 أشهر دون فوائد

فى إطار حرصه الدائم على دعم جهود الدولة فى التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف يوم الأربعاء الماضى، وذلك بمقر مجلس الوزراء وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وقد شهد توقيع البروتوكول الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات الطرفين.

يهدف البروتوكول إلى تقديم حلول دفع متطورة، بما يسهم فى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتى هذا التعاون فى ضوء توجه الدولة نحو تعميم نظم الدفع غير النقدى، حيث يقوم بنك مصر من خلال البروتوكول بإتاحة إمكانية تقسيط قيمة صكوك الأضاحى الخاصة بوزارة الأوقاف لمدة تصل إلى 6 أشهر دون فوائد ودون مصاريف إدارية، وذلك لحاملى بطاقات بنك مصر الائتمانية، على أن يتم تنفيذ عملية التقسيط من خلال مركز الاتصال الخاص بالبنك على الرقم 19888.

وصرح الدكتور أسامة الأزهرى بأن توقيع البروتوكول يتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ضمن جهود الدولة الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادرات التكافل المجتمعى، موضحًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متكاملًا لتضافر جهود مؤسسات الدولة الوطنية فى تنفيذ المبادرات ذات الطابع الإنسانى والاجتماعى، حيث يهدف إلى تيسير الحصول على صكوك الأضاحى وضمان وصولها إلى مستحقيها، ما يسهم فى نشر السعادة لدى الأسر الأكثر احتياجًا خلال هذه المناسبة المباركة.

وأكد هشام عكاشة - الرئيس التنفيذى لبنك مصر، أن هذا البروتوكول يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبنك مصر، ترتكز على ترسيخ دوره كشريك وطنى فاعل فى دعم مؤسسات الدولة، والمساهمة فى تطوير منظومة الخدمات العامة بما يواكب متطلبات التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن البنك يحرص على تطوير خدماته بشكل مستمر بما يسهم فى تيسير المعاملات المالية، مؤكدًا استمرار البنك فى التوسع فى تقديم الحلول الرقمية التى تدعم استراتيجية الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وأشار عكاشة إلى أن بنك مصر يواصل جهوده فى تقديم نموذج إيجابى يُحتذى به فى دعم المبادرات والشراكات، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل، فضلًا عن تعزيز تميز خدمات البنك والحفاظ على نجاحه على المدى الطويل.