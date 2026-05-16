ترامب: الصين لا تريد أن تصبح تايوان مستقلة

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة تمت إذاعتها مساء الجمعة، على قناة "فوكس نيوز" من أهمية التهديد بأن الصين قد تستخدم القوة لإعادة توحيد جزيرة تايوان، ذات الحكم الذاتي، مع البر الرئيسي للصين.

وقال ترامب: "إنها ليست عملية استيلاء. إنهم لا يريدون رؤية هذا المكان - سنسميه مكانا لأنه لا أحد يعرف كيفية تعريفه - لكنهم لا يريدون رؤيته مستقلا".

وقال إنه لا يعتقد أن الصين ستفعل أي شيء إذا ظلت الأمور على ما هي عليه. لكنه قال إنه إذا فعلت البلاد ذلك، "فمن المحتمل أن يفعلوا شيئا قاسيا للغاية، وبعد ذلك سيتم مواجهتهم بقسوة وستحدث أشياء سيئة".

وأشار ترامب أيضا إلى أن شي سيؤجل اتخاذ أي خطوات عدوانية بشأن تايوان أثناء وجوده في البيت الأبيض. وهذا يعد تكرارا لتصريحات أدلى بها بشأن هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل وحرب روسيا مع أوكرانيا، معلنا أن أيا منهما لم يكن ليحدث لو كان في منصبه في ذلك الوقت.

وقال ترامب: "لا أعتقد أنهم سيفعلون أي شيء بينما أنا هنا. عندما لا أكون هنا. أعتقد أنهم قد يفعلون ذلك، لأكون صادقا معك".