مصادر: بدء مراسم تشييع القيادي العسكري في حماس عز الدين الحداد بمدينة غزة

بدأت في مدينة غزة اليوم السبت، مراسم تشييع جنازة عز الدين الحداد القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك بعد إعلان مقتله في غارة جوية إسرائيلية استهدفته مساء أمس (الجمعة).

وأفادت مصادر محلية بأن مراسم التشييع انطلقت من مسجد شهداء الأقصى في مدينة غزة، حيث أقيمت صلاة الجنازة قبل نقل الجثمان إلى مثواه الأخير. كما شملت مراسم الدفن زوجة الحداد وابنته اللتين قتلتا في الغارة نفسها.

وتوافد عشرات الفلسطينيين إلى محيط المسجد للمشاركة في التشييع، بينما رفع المشيعون الأعلام الفلسطينية ورايات حركة حماس.

وكانت مصادر من حركة حماس أكدت أن عز الدين الحداد القائد العام لـ«كتائب القسام» الجناح المسلح للحركة، قد قتل في الغارة الإسرائيلية التي استهدفته أمس الجمعة في شقة سكنية بمدينة غزة.

وبحسب ثلاثة مصادر من "حماس"، تحدثت لـصحيفة "الشرق الأوسط" في قطاع غزة، فإن عملية التعرف على جثمان الحداد قد تمت من قبل عائلته، والمقربين منه، خاصةً وأنه كان عبارة عن أشلاء.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أعلنت مساء أمس الجمعة، أن عشرة أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب نحو 50 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية ومركبة في مدينة غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن العملية استهدفت الحداد الذي يعد من أبرز قادة كتائب القسام، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أن التقييمات الأولية تشير إلى احتمال كبير لمقتله.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك أمس أن القوات الإسرائيلية نفذت العملية في إطار الهجمات المستمرة على قطاع غزة.

وقال كاتس في بيان: "هذه رسالة واضحة لكل القتلة الذين يسعون لقتلنا: ستنال إسرائيل منكم عاجلا أو آجلا".

ويعد الحداد من القيادات العسكرية البارزة في حركة حماس، وتتهمه إسرائيل بالمشاركة في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، والذي شكل بداية الحرب الحالية في قطاع غزة.