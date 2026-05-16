• وإنذار سكان 9 قرى وبلدات جنوبية بالإخلاء فورا

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، نحو 30 منطقة في جنوب لبنان، فيما أنذر بإخلاء 9 قرى وبلدات جنوبية تمهيدا لقصفها، رغم تمديد الهدنة المعلنة في البلاد لمدة 45 يوما.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح السبت، غارة على بلدة يحمر الشقيف بقضاء النبطية.

كما تعرضت بلدات كفرتبنيت وأرنون ويحمر الشقيف لقصف مدفعي مركز شمل أيضا الطريق الواصل بين أرنون وكفرتبنيت، وفق ذات المصدر.

وفي محافظة صيدا (جنوب) أفادت الوكالة بشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على بلدات كوثرية السياد والغسانية والبابلية وتبنا.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدات المروانية والبيسارية بغارتين وقعقعية الصنوبر وتفاحتا الغسانية البابلية تبنا بقضاء صيدا، بحسب الوكالة.

وفي منطقة الزهراني قضاء صيدا قالت الوكالة، إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدات المروانية والبيسارية وقعقعية الصنوبر وتفاحتا قضاء صيدا.

وأضافت أن "الطيران الحربي المعادي أغار مستهدفا بلدات المنصوري والشهابية ومنطقة بين السماعية ديرقانون راس العيوفي قضاء صور (جنوب)".

وبحسب الوكالة كانت "سُمعت عند ساعات الصباح الباكر سلسلة انفجارات من بلدة الخيام، ناجمة عن قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات نسف تستهدف أحياءً سكنية ومنازل داخل بلدة حاصبيا (جنوب)".

وأضافت الطيران الحربي الإسرائيلي "شن غارة على حي الزياتة في بلدة أنصار الجنوبية قضاء النبطية (جنوب) مستهدفا منزلا ودمره".

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية على المنطقة الواقعة بين بلدتي ارنون ويحمر الشقيف، وثلاث غارات على بلدة حبوش ومحيط مدينة "فرح للملاهي" على طريق زوطر في قضاء النبطية.

وأشارت الوكالة إلى تحليق مكثف على علو منخفض لطائرات استطلاع ومسيرات إسرائيلية في أجواء مدينة صور وقرى القضاء ذاته بجنوب لبنان.

وفي السياق، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان 9 قرى وبلدات جنوبية بالإخلاء "فورا" تمهيدا لقصفها.

ووجه الجيش في بيان، إنذارا عاجلا إلى السكان في بلدات وقرى قعقعية الصنوبر وكوثرية السياد والمروانية والغسانية وتفاحتا وارزي والبيسارية في قضاء صيدا، والبابلية وأنصار في النبطية.

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من السكان إخلاء منازلهم "فورا" والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر إلى أراض مفتوحة.

وزعم الجيش أن ذلك يأتي في ضوء استهدافه "حزب الله" لخرقه اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت الوكالة، إلى أن المناطق الجنوبية شهدت حركة نزوح كثيفة باتجاه صيدا وبيروت، عقب التحذير الإسرائيلي.

تأتي هذه التطورات غداة إعلان الولايات المتحدة، مساء الجمعة، تمديد اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 مايو الجاري، عقب مباحثات بين الطرفين استضافتها واشنطن يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس 2026 عدوانا موسعا على لبنان أسفر عن استشهاد 2951 شخصا وإصابة 8 آلاف و988، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.