وزير الاتصالات: مصر تدعو إلى شراكات إفريقية متوازنة فى الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى

أكد المهندس رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الذكاء الاصطناعى يشهد حاليًا تحولًا استراتيجيًا فى مسارات التنمية والقدرة التنافسية عالميا؛ موضحًا أنه لم يعد مجرد قضية تكنولوجية، بل أصبح مرتبطًا بصورة مباشرة بمستقبل الاقتصادات، والسيادة الرقمية ومكانة الدول فى الاقتصاد العالمى الجديد.

وأضاف أن مستقبل الذكاء الاصطناعى فى إفريقيا يجب أن يبنى برؤية إفريقية موحدة، وشراكات متوازنة، ونفاذ عادل إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة بما يتيح تحقيق تنمية شاملة قائمة على الأولويات المحلية والأهداف الوطنية؛ مشيرًا إلى تطلع مصر للتعاون مع أشقائها جميعًا فى سبيل تحقيق هذه الرؤية.

جاء ذلك فى كلمة المهندس رأفت هندى التى ألقاها خلال مشاركته فى مائدة مستديرة حول الذكاء الاصطناعى والرقمنة ضمن فعاليات قمة «إفريقيا - فرنسا» بالعاصمة الكينية نيروبى التى انعقدت الاسبوع الماضى؛ وذلك فى إطار مشاركته ضمن الوفد المصرى برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أعمال القمة.

تناولت المائدة المستديرة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا وفرنسا لبناء منظومات ذكاء اصطناعى مستدامة ومرنة بالقارة، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبية، ودعم منظومات التدريب والبحث والابتكار، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعى بصورة أخلاقية ومسؤولة تحافظ على الحقوق الرقمية والمصلحة العامة. وذلك بمشاركة عدد من قيادات الدول الإفريقية.

أوضح المهندس رأفت هندى أن كينيا تعد إحدى أبرز منصات الابتكار الرقمى وريادة الأعمال فى إفريقيا، مضيفًا أن القارة الإفريقية تشهد حراكًا متسارعًا لبناء سياسات وطنية وأطر حوكمة ومنظومات ابتكار تضمن أن يخدم الذكاء الاصطناعى الأولويات التنموية للقارة؛ موضحا أن اعتماد الاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعى للاتحاد الإفريقى عام 2024 قد مثل خطوة مهمة نحو بناء رؤية إفريقية مشتركة ترتكز على التنمية، وبناء القدرات، وسيادة البيانات.

وأضاف أن مصر ترى أن التحدى الحقيقى الذى تواجهه إفريقيا اليوم لا يكمن فى نقص المواهب بل فى محدودية النفاذ إلى البنية التحتية الحوسبية، واستمرار الاعتماد على نماذج وتقنيات تطور خارج القارة؛ مشيرا إلى أن مصر قطعت أشواطًا فى بناء بنية مؤسسية وطنية للذكاء الاصطناعى المسئول إلى جانب الاستثمار فى نماذج وأسس رقمية سيادية قابلة للتطوير والتكيف، ومن أبرز هذه الجهود نموذج «كرنك» اللغوى الضخم باللغة العربية، الذى يمثل خطوة نحو بناء نماذج أكثر ارتباطًا بلغاتنا واحتياجاتنا المحلية.

وأشار هندى إلى جهود مصر فى توظيف الذكاء الاصطناعى فى قطاعات التعليم والخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، بما يعزز الربط بين الابتكار والأثر التنموى المباشر؛ موضحًا أن هذه الجهود انعكست فى تطور ترتيب مصر فى مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعى 14 مركزًا خلال عام 2025 لتحتل المرتبة الحادية والخمسين عالميًا.

وأكد أن مصر تؤمن بأهمية بناء منظومات ابتكار إفريقية مترابطة تربط بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات ورواد الأعمال مع الاستثمار فى قدرات الشباب الإفريقى باعتباره المحرك الأساسى لمستقبل القارة.