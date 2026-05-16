تعتزم مجموعة مطاعم قدورة للأسماك ضخ استثمارات جديدة، لافتتاح 3 فروع جديدة، خلال العام الجارى، بحسب ما قاله أحمد قدورة، رئيس المجموعة لـ«مال وأعمال - الشروق».

وأضاف قدورة أن المطاعم الثلاثة تتوزع على منطقة التجمع الخامس، والغردقة، والساحل الشمالى، ولم يذكر رقمًا محددًا لحجم الاستثمارات، لكنه أشار إلى أنها لن تقل عن 10 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن قطاع الأسماك يُعانى حاليًا من ضعف شديد فى حجم المبيعات، بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما أثر على نمو المجموعة خلال العام الجارى.

ويرى أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة تكاليف الإنتاج التى تأثرت بصعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وزيادة أسعار الأعلاف بأكثر من 25% منذ بداية العام الجارى.

وتعتبر مجموعة قدورة من أشهر العلامات التجارية التى تعمل بالسوق المحلية فى تجارة الأسماك، وتمتلك عددًا من المطاعم فى محافظتى القاهرة والإسكندرية.